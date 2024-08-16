«Доставщик пиццы получает больше!»: почему Татарстану не хватает инженеров?

В Татарстане есть дефицит специалистов инженерных кадров: спрос на них в первом полугодии 2024 года вырос сразу на треть

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на инженеров в Татарстане вырос на треть

В России не хватает инженеров практически всех специальностей, сообщили недавно «Известия». Дефицит специалистов инженерных кадров есть и в Татарстане, подтвердили «Татар-информу» несколько источников. По данным «Авито Работа», спрос на них в первом полугодии 2024 года вырос в республике сразу на треть.

«Инженеры входят в число наиболее востребованных специалистов. Спрос на них в первом полугодии увеличился в регионе на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил «Татар-информу» региональный представитель «Авито Работа» в РТ Наиль Хафизов.

Сейчас на платформе «Авито» в Татарстане опубликовано около 1,1 тыс. вакансий для инженеров различного профиля. На другом портале — «Работа в России» — работодателями из Татарстана заявлено почти 1,6 тыс. вакансий по специальности «инженер».

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ «Татар-информу» рассказали, каких инженеров больше всего не хватает республике. Получился следующий рейтинг:

Наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств (39%) (нужны инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, инженеры по подготовке производства, инженеры-электроники и др.);

За ними – инженеры профессиональной, научной и технической деятельности (10,5%) (инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, инженеры-технологи);

3-е место у инженеров строительной отрасли (7,5%) (инженеры производственно-технического отдела, инженеры по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве), главные инженеры (в прочих отраслях), инженеры-проектировщики);

Наименьшая потребность в специалистах в области информации и связи (6,1%) (инженеры-программисты, инженеры линейных сооружений связи и абонентских устройств, инженеры-системные программисты, инженеры по вентиляции).

Работодатели пытаются утолить кадровый голод, зазывая инженеров повышением оплаты труда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инженерам в Татарстане обещают зарплаты до 120 тыс. рублей

Работодатели пытаются утолить кадровый голод, зазывая инженеров повышением оплаты труда — в среднем за первые полгода 2024 года зарплатные обещания выросли на 15%, сообщили «Татар-информу» в «Авито Работа».

«По данным Индекса рынка труда, инженерам в Татарстане в июле 2024 года в среднем предлагали от 40 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц», — уточнил Наиль Хафизов.

«Например, для вакансии инженера-грунтоведа в проектно-изыскательской компании в Набережных Челнах указана оплата от 50 тыс. рублей – на эту должность может претендовать начинающий специалист без опыта, которого на месте обучат работе с приборами и оборудованием. Ведущий инженер ПТО с профильным стажем от двух лет может рассчитывать на 100 — 150 тыс. рублей в месяц», — рассказал Хафизов.

В Минтрудсоцзащиты РТ также рассказали, инженерам каких специальностей готовы платить больше. Наиболее высокие зарплаты у специалистов по авторскому надзору (в среднем 95 тыс. рублей). Инженеры по буровым работам, а также по электрохимической защите могут получать в среднем 90 тыс. рублей.

Все больше работодателей готовы самостоятельно обучать инженеров без опыта работы сразу после вуза Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Без технического образования инженерам никуда, но работодатели готовы стажировать

Одним из основных требований, предъявляемых кандидатам на позиции инженеров, остается техническое образование. В каждой пятой вакансии работодатель указал необходимость высшего образования, сообщили «Татар-информу» в «Авито Работа».

При этом все больше работодателей готовы самостоятельно обучать инженеров без опыта работы сразу после вуза. Вакансий с возможностью стажировки для кандидатов на инженерные специальности стало на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Еще от соискателей ждут знания специализированного ПО (например, AutoCAD, SolidWorks, CRM), отраслевых технологий, нормативных документов и т.д. Все чаще работодатели обращают внимание на soft skills кандидатов — критическое и системное мышление, способность к обучению, коммуникативные умения, эффективность действий в нестандартных ситуациях и другие.

От соискателей ждут знания специализированного ПО, отраслевых технологий, нормативных документов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

80 процентов выпускников-инженеров КНИТУ-КАИ трудоустраиваются по своему направлению

Подготовкой инженеров в Татарстане занимаются несколько вузов. Например, в КФУ подготовку по инженерным специальностям ведут семь подразделений – Институт физики, Институт вычислительной математики и информационных технологий, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем, Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, Набережночелнинский институт, Елабужский институт.

«В 2024 году в КФУ выпущено 1928 выпускников по инженерным специальностям», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе университета.

В КНИТУ-КАИ количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличили на 150 для бакалавриата и специалитета и на 100 для магистратуры, отметили в пресс-службе вуза. С 1 сентября здесь будут обучаться более 1 тыс. студентов по специальностям «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Самолето- и вертолетостроение», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Радиоэлектронные системы и комплексы» и «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».

«Выпускники КНИТУ-КАИ инженерных специальностей остаются востребованными специалистами на рынке труда и пользуются огромным спросом у работодателей. Большинство из таких студентов получают предложение о работе, еще обучаясь на третьем-четвертом курсе. Поэтому ежегодно порядка 80% выпускников-инженеров КНИТУ-КАИ трудоустраиваются по своему направлению подготовки», — рассказал «Татар-информу» начальник управления массовых коммуникаций и общественных связей КНИТУ-КАИ Расим Хазиев.

Подготовкой инженеров в Татарстане занимаются несколько вузов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инженеров-студентов КНИТУ работодатели хантят еще на старших курсах

Информацией о подготовке инженеров поделился с «Татар-информом» и Казанский национальный исследовательский технологический университет. Он осуществляет подготовку инженерных кадров по более чем 120 направлениям и специальностям бакалавриата, специалитета и магистратуры.

«Около 80% студентов обучаются в вузе непосредственно по направлениям и специальностям инженерного профиля. Самое большое число студентов — по направлению „Химическая технология“, которое реализуется в нескольких самых крупных базовых институтах КНИТУ (Институт полимеров, Институт нефти, химии и нанотехнологий, Инженерный химико-технологический институт — для оборонных отраслей промышленности)», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе вуза.

Ежегодно вуз дает путевку в жизнь более чем 4 тыс. выпускников, получивших инженерные квалификации. Что касается трудоустройства, то более 90% выпускников инженерных направлений КНИТУ получают направление на работу от профильных предприятий и компаний еще в ходе учебы на старших курсах.

«Согласно официальным данным мониторинга трудоустройства выпускников Минсоцзащиты России, КНИТУ-КХТИ занимает первое место в Татарстане по данному показателю [трудоустройства по специальности]», — сообщили в пресс-службе вуза.

Работодателями из Татарстана заявлено почти 1,6 тыс. вакансий по специальности «инженер» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В КГЭУ готовят специалистов по десяти инженерным направлениям

В пресс-службе КГЭУ «Татар-информу» сообщили, что вуз осуществляет подготовку по программам бакалавриата и магистратуры для девяти инженерных направлений. В рамках программы специалитета реализуется инженерное направление «Ядерная энергетика и технологии».

«В настоящий момент по инженерным направлениям в КГЭУ обучается 5644 студента по программам бакалавриата, 744 — по программам магистратуры и 42 — по программе специалитета», — рассказали «Татар-информу».

В КГЭУ отметили, что если говорить об инженерных специальностях в широком смысле слова, то практически все выпускники вуза, получившие образование по энергетическим и смежным направлениям, а также по IT-направлениям, имеют возможность занимать инженерные должности на производстве.

У вуза заключено полсотни долгосрочных договоров с работодателями о практическом обучении, инициировано 10 соглашений о сотрудничестве в вопросах практического обучения и дальнейшего трудоустройства с компаниями Татарстана и из других регионов.

«Общий процент трудоустройства выпускников КГЭУ 2023 года составил 86%, а по специальности – 64% от общего выпуска. И эта цифра растет с каждым годом», — прокомментировала ситуацию для «Татар-информа» начальник отдела карьеры и трудоустройства КГЭУ Гузель Латыпова.

Долгое время оплата труда инженеров оставляла желать лучшего, поэтому престиж профессии упал Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит инженеров в Татарстане накопился за многие годы

Татарстанские предприятия испытывают нехватку инженеров по нескольким причинам. Первая заключается в том, что загрузка производственных мощностей на отечественных предприятиях выросла до рекордных значений. Вторая причина – долгое время оплата труда инженеров оставляла желать лучшего, поэтому престиж профессии упал, абитуриенты на эти специальности в вузы шли неохотно.

В последнее время ситуация меняется, считает председатель правления Ассоциации «Промышленный кластер РТ» Сергей Майоров.

«Дефицит инженерного состава, безусловно, есть, но радует, что в последние два года повысился конкурс на инженерные специальности в вузы. С моей точки зрения, это связано с тем, что на промышленных предприятиях появилась хорошая загрузка и они смогли платить достойную зарплату. Дефицит есть, он накопился за многие десятилетия, когда у нас не было престижа работать инженером по одной банальной причине — денег платили не сильно много. Тяжело было агитировать идти на низкую зарплату», – рассказал «Татар-информу» Майоров.

Конечно, и сейчас есть профессии, которые выигрывают в зарплате по сравнению с инженерными специальностями. Но, как считает Майоров, молодые люди, которые выбирают стать инженерами, думают о перспективе, а не о возможности сиюминутного заработка.

Сергей Майоров: «Дефицит инженерного состава, безусловно, есть, но радует, что в последние два года повысился конкурс на инженерные специальности в вузы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если человек пошел работать доставщиком пиццы, то будет получать больше, чем начинающий инженер на предприятии, потому что, чтобы стать квалифицированным инженером, надо пройти определенный путь. А от квалификации зависит и рост оплаты труда. Но этот путь — он перспективный, потому что есть куда двигаться. А у доставщика пиццы путь тупиковый: у него ни роста квалификации, не роста зарплаты. Сколько еще будут бегать его ноги? А что впереди? Это просто сиюминутное решение проблемы», – уверен глава Промкластера РТ.

При этом дефицит инженеров, по словам Майорова, не такой катастрофический, как, например, в случае с рабочими специальностями. По его прикидкам, на 10% кадровый дефицит на промышленных предприятиях республики состоит из инженерных специальностей, а на 90% это нехватка рабочих. Но если в случае с тяжелой монотонной работой можно идти по пути цифровизации и роботизации, то инженерные мозги пока ничем не заменишь.

Глава Промкластера РТ считает, что, поскольку ситуация меняется к лучшему, мы вправе ждать успехов от передовых инженерных школ и повышения престижа инженерных профессий среди молодежи за счет более высоких зарплат.