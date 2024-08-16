Спрос на инженеров в Татарстане вырос на треть за первые полгода 2024-го

Спрос на инженеров в Татарстане за январь — июнь 2024 года вырос на треть по сравнению с первым полугодием 2023-го. Об этом «Татар-информу» сообщил региональный представитель «Авито Работа» в РТ Наиль Хафизов.

«Инженеры входят в число наиболее востребованных специалистов. Спрос на них в первом полугодии увеличился в регионе на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Хафизов.

Сейчас на платформе «Авито» в Татарстане опубликовано около 1,1 тыс. вакансий для инженеров различного профиля. На другом портале, «Работа в России», работодателями республики заявлено почти 1,6 тыс. вакансий по специальности «инженер».

В России не хватает инженеров практически всех специальностей, констатировала недавно газета «Известия».

Подробнее о ситуации читайте в материале «„Доставщик пиццы получает больше!“: почему Татарстану не хватает инженеров?».