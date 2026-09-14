В Минтрансе РФ допустили появление аэротакси в России через два-три года

Аэротакси в России может появиться через два-три года или пять лет. Такой прогноз дал министр транспорта РФ Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи, передает ТАСС.

Руководитель профильного ведомства пояснил, что «очень-очень скоро» разработчики беспилотных аэротакси представят свои разработки в Росавиацию для их сертификации.

«И мы будем их (образцы аэротакси – прим. Т-и) испытывать, потому что все-таки воздушное такси должно быть максимально безопасным. Это рядом – два-три года, может быть, пять лет – всё это произойдет», – отметил Никитин.

При этом, по словам главы Минтранса РФ, в стране уже существуют пилотные образцы аэротакси, они проходят испытания, но пока не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях.

Год назад, в сентябре 2025-го, в Минтрансе отводили на внедрение аэротакси более долгий срок – до десяти лет. При этом в ведомстве указывали, что для этого потребуется завершение процедуры сертификации и создание необходимой инфраструктуры.

В 2023 году сообщалось, что казанские архитекторы Артур Айтбагин и Илья Фаттахов занимаются проектом аэротакси в Казахстане. Еще раньше, в 2021-м, компания Hover планировала запустить производство аэротакси в Казани к 2025 году.