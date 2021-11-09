В Казани к 2025 году планируют начать производство аэротакси

Компания Hover к 2025 году планирует запустить производство аэротакси в Казани. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов.

«Компания планирует запустить промпроизводства в Москве и еще трех регионах (Казани, Уфе и Красноярске) к 2025 году, а к 2030 году организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока», – рассказал Атаманов.

По его словам, для запуска промышленного производства аэротакси планируется создать совместное предприятие. «В настоящее время мы ведем переговоры с некоторыми предприятиями из промышленного комплекса из Красноярска, Казани, Уфы, также из Москвы с предприятиями авиационного сектора. К 2025 году мы хотим открыть производство в трех регионах страны», – отметил гендиректор компании.

Он также уточнил, что стоимость поездки на аэротакси может составить около 200 рублей за километр. Компания планирует начать полеты над Москвой в 2023–2025 годах. Сейчас проект проходит тестирование.

Аэротакси может взлетать на высоту до 150 метров и разгоняться до 200 км/ч. Батареи хватает максимум на 20 минут, а сам дрон можно зарядить от обычной розетки в 220 вольт. Грузоподъемность дрона составляет до 300 кг.