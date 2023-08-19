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«Таких сервисов еще не было»: казанские архитекторы готовят проект аэротакси в Казахстане
Тема аэротранспорта все активнее входит в нашу жизнь: в Англии тестируют летающее такси, в Словакии создано авто, передвигающееся и по дорогам, и по воздуху, а в Иннополисе испытывают доставку грузов дронами. Сооснователи бюро «Планер» Артур Айтбагин и Илья Фаттахов рассказали «Татар-информу» о проекте аэротакси, который разрабатывает их команда.
АЗС станут электрозаправками и аэронеотложками
Технологии электрического аэротранспорта в современном мире развиваются очень быстро. Так же быстро к людям приходит осознание, что за этим видом транспорта будущее. Сейчас его появление в нашей жизни сдерживает, по большому счету, только отсутствие инфраструктуры, а именно площадок для взлета и посадки, станций подзарядок и т.п.
В то же время налицо тенденция увеличения процента электромобилей. По некоторым оценкам, в ближайшие 5-7 лет их доля может достигнуть 20-25% от общего количества мирового автопарка. В этой ситуации неизбежно встанет вопрос о том, что нынешнее количество АЗС с горючим избыточно, и его можно будет сократить на 10-20%. А на освободившихся участках целесообразно будет организовать как раз пункты для аэротранспорта и электрозаправок.
Главное преимущество этого решения в том, что городские АЗС размещаются с определенными пожарными и санитарными разрывами от зданий, то есть отделены от них неким подобием защитной зоны. Для аэротранспорта как раз нужна свободная зона для взлета и посадки. Кроме того, сети АЗС в городах распределены относительно равномерно и с определенным шагом, а значит, сетью электрозаправок и аэрослужб можно охватить весь город.
В первую очередь это касается проблемных участков. Во многих мегаполисах есть подобные зоны, где большой массив населения связан с основной частью города единственной перегруженной дорогой. Для таких зон значение аэротакси или аэрослужбы неотложной помощи сильно возрастает, особенно в часы пик. А в обычном режиме такая «база» может работать как заправка для электромобилей и пункт группирования наземных карет скорой помощи.
Итак, основными функциями подобной станции могут быть аэротакси, аэрослужба неотложной помощи, зарядная станция для электромобилей и зона их техобслуживания.
Как работает аэротакси?
Принцип работы аэротакси понятен: оно перемещает человека из одной точки в другую за максимально короткое время. А вот служба неотложной помощи работает в увязке с наземной скорой помощью. Основная схема работы следующая: на «базе» дежурит электромобиль скорой помощи, который может мгновенно реагировать на срочные вызовы в своем радиусе обслуживания, что особенно важно в периоды часов пик. Ведь в чем отличие аэротранспорта от классического вертолета с двигателем внутреннего сгорания? В том, что первый требует меньше времени для подготовки к полету. По сути, это большой квадрокоптер.
Скорая выезжает на вызов, забирает пациента и отвозит его либо в ближайший медпункт, либо, в сложных случаях, требующих оперативности, на «базу», где пациента переносят в аэротранспорт и по воздуху перевозят в крупное медучреждение.
Такой вариант станции может частично решить проблему обслуживания труднодоступных населенных пунктов или тех городских районов, которые не имеют в своем составе больших медучреждений.
Соединить городские зоны с помощью аэротакси
Сейчас казанское бюро «Планер» разрабатывает экспериментальный проект службы аэротакси для североказахстанских городов Павлодар и Аксу. В первом проживают 367 тысяч человек, во втором – 72 тысячи. Между городами 40 километров, их разделяет река Иртыш. Для быстрого реагирования и связи двух городов предлагается организовать на их территории базы аэротакси и аэронеотложки.
Вместе с частными инициаторами проекта из Казахстана мы определили два перспективных участка в Аксу для размещения точки-базы для аэрослужбы. В Павлодаре также получен запрос на подготовку проекта для трех городских зон, способных принять и разместить такие базы. Сейчас определяются технические возможности для их функционирования и прорабатываются транспортные схемы для увязки с городской сетью. Параллельно выясняются юридические вопросы по работе подобных сервисов, ведь таких проектов еще не было. Также на базе службы будут организованы станция зарядки для электромобилей, сервисы для обслуживания клиентов и курсы обучения по обслуживанию электротранспорта.
Этот эксперимент поможет ответить на несколько важных вопросов, касающихся развития подобных транспортных сервисов. Во-первых, будет оценена их эффективность в деле спасения жизней людей в случаях оказания им неотложной помощи. Станет понятно также, какие вспомогательные функции можно придать этим службам. Во-вторых, будут подсчитаны затраты на содержание и обслуживание станций. И, наконец, мы увидим, как подобные сервисы в целом влияют на развитие городов и их планирование.
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