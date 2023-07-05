В Минсельхозпроде объяснили, когда аграрии РТ смогут получить выплаты за гибель зерновых

Вопрос возмещения убытков хозяйствам Татарстана из-за потери урожая будет решаться осенью. Выплаты получат аграрии, застраховавшие посевы и пострадавшие от засухи, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов.

Из-за почвенной засухи во всех районах Татарстана введен режим чрезвычайной ситуации. «Хозяйства, которые были застрахованы, при объявлении режима ЧС получат страховые выплаты. Осенью рассчитают, сколько урожая получили с одного гектара зерновых. Тогда и будет сделан расчет для возмещения за недополученный урожай», – пояснил спикер.

Гарипов признал, что из-за погодных условий ситуация для сельхозотрасли сложная. Уже прогнозируется недобор урожая зерна и его щуплость. «Раз нет дождей, то и рост культур плохой. В мае ударили морозы, что помешало росту растений, некоторые вообще погибли, а какие-то растут нездоровыми. Около 33 тыс. гектаров пересеяли», – отметил он.

При этом замминистра подчеркнул, что аграрии республики научились работать в засушливых условиях, применяя новые методы по листовым подкормкам, минеральные препараты. В качестве примера он привел 2010 и 2021 годы, когда тоже была засуха. Если в 2010-м собрали всего 670 тыс. тонн зерна, то в 2021-м – около 2,3 млн тонн.

Что касается кормов для сельхозживотных, то Минсельхозпрод надеется получить хороший урожай кукурузы. «Если будет продуктивный дождь и соберем хороший урожай кукурузы, то животные останутся с кормом. При этом каждый район и хозяйства отрабатывают вопрос с соседними регионами, где были дожди. Договариваются о продаже, заключаются контракты», – заявил Гарипов.

По сравнению с прошлым годом застрахованные площади в Татарстане увеличились на 13,2%, или на 360,3 тыс. гектаров. В том числе по программе ЧС были застрахованы озимые на площади 46,4 тыс. гектаров и яровые – 101 тыс. гектаров.