Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен во всех районах Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов установил во всех районах республики режим чрезвычайной ситуации из-за жаркой погоды. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений (заморозки, суховей, почвенная засуха), приведших к гибели сельскохозяйственных культур) ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС <…> c 3 июля 2023 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации и установить региональный уровень реагирования», – сказано в документе.

Минсельхозпрод должен в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий ЧС. Главам муниципальных районов предложено определить состав рабочих групп комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и сил, привлекаемых к мероприятиям по преодолению негативных последствий засухи.