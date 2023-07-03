«Рассчитываем на 3,7 млн тонн зерна»: Минсельхоз Татарстана готовится к ЧС из-за засухи

В Татарстане из-за засухи планируется ввести режим чрезвычайной ситуации

Фото: © «Татар-информ»

«В районах отмечается где-то почвенная, а где-то атмосферная засуха»

На этой неделе в Татарстане из-за засухи планируется ввести режим чрезвычайной ситуации. В республике наблюдается и почвенная, и атмосферная засуха, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В течение прошлой недели собирали информацию от Гидрометцентра. В районах отмечается где-то почвенная, а где-то атмосферная засуха. Все эти негативные явления прослеживаются по всей республике», – сказал глава Минсельхозпрода.

Он добавил, что в июне в Татарстане при норме 60 мм осадков в среднем выпало всего 15 мм. «Где-то – ноль, где-то чуть больше. У нас высокое атмосферное давление, и дождь к нам не заходит. По локатору наблюдаем – дождь идет в нашу сторону и обходит стороной. И это повторяется из года в год», – заметил Зяббаров.

Режим ЧС, по мнению министра, положительно скажется на хозяйствах, которые застраховали посевы. «В этом году много хозяйств застраховались. Их больше, чем в прошлом году. Режим ЧС должен повлиять на какое-то возмещение. Посмотрим, что получится. Но со страховыми компаниями работать очень сложно», – подчеркнул он.

В Татарстане системой мелиорации охвачено 3-4 тыс. гектаров. «Удовлетворяем все заявки, которые поступают по мелиорации. Здесь большая государственная поддержка. Субсидируются затраты на оборудование, прокладку водопровода, строительство плотин. К сожалению, не все пока готовы инвестировать свои средства в это направление, несмотря на большую государственную поддержку», – заявил Зяббаров.

Марат Зяббаров: «В этом году много хозяйств застраховались. Режим ЧС должен повлиять на какое-то возмещение» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Погода каждый день нам устраивает сюрпризы»

В этом году Татарстан получит меньше зерна, чем в прошлом году, когда при благоприятных погодных условиях аграрии собрали 5,2 млн тонн зерновых. В республике даже сейчас еще имеются прошлогодние остатки – более 1 млн тонн.

«По информации, которую получили от районов, предварительно рассчитываем на 3,7–3,8 млн тонн зерна. На сегодня есть большие переходящие остатки зерна. Для сравнения: в прошлые годы остатки были на уровне 200–300 тыс. тонн. Может быть, к счастью, что у нас есть зерно, которое лежит в запасе», – сказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, практически полное отсутствие дождей в республике серьезно снижает урожайность зерновых. Более того, из-за погодных условий пришлось пересеять около 50 тыс. гектаров различных культур. Например, кукурузу, сахарную свеклу, рапс.

«Этот год очень засушливый. Погода каждый день нам устраивает сюрпризы. Была ранняя весна, отсеялись на 2–3,5 недели раньше. Сразу после сева пришли морозы. А когда все взошло, пришли повторные морозы», – отметил Зяббаров.

Ежегодная внутренняя потребность в зерне в Татарстане составляет около 3,3 млн тонн. Оно необходимо для животноводства, на посевную кампанию, производство спиртовой продукции и муки.

Практически полное отсутствие дождей в республике серьезно снижает урожайность зерновых Фото: © «Татар-информ»

«Без кормов не останутся ни население, ни предприятия»

Из-за отсутствия дождей в Татарстане возникают проблемы и с заготовкой кормов. Особенно сложная ситуация на юго-востоке республики – в Ютазинском, Азнакаевском, Бавлинском районах, где осадков практически не было, рассказал Зяббаров.

«С первого укоса многолетних трав собрали 25–30% кормов. Есть хозяйства, где интенсивно развито животноводство, у которых все хорошо с переходящими кормами. Они закладывают корма на 1,5–2 года», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Фермеры Татарстана договариваются с соседними регионами, которые могут помочь с кормами. «Хозяйства с помощью своей техники закладывают сенаж прямо на их территориях. Или договариваются с хозяйствами других регионов, и те закладывают сенаж. В зимний период, когда возникнет необходимость, его придется вывозить. Да, это затраты, транспортная логистика. Есть определенные неудобства. Но в целом заготовка идет», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Он заверил, что «без кормов не останутся ни население, ни предприятия». «Заготовку кормов ведет и население. В основном эта работа организована при поддержке муниципальных районов. Есть расчет за паевые земли, хозяйства рассчитывается с населением. В республике есть и те, кто продает корма. Засушливые годы были, опыт есть, хотя и печальный. Но мы знаем, как выжить, с кем вести заготовку», – отметил Зяббаров.

Из-за отсутствия дождей в Татарстане возникают проблемы и с заготовкой кормов Фото: © «Татар-информ»

«Птицефабрики, хлебозаводы сейчас дешевое зерно закупают»

Марат Зяббаров отметил, что цены на зерно пока очень низкие. Так, например, пшеница третьего класса стоит 11–12 рублей за килограмм, рожь – ниже 10 рублей. «Хотя себестоимости ниже 10 рублей ни на один вид зерновых нет, это уже определенные убытки», – подчеркнул министр.

При этом он заметил, что на юге России уже начался рост цен на зерно, и выразил надежду, что эта тенденция в ближайшее время будет наблюдаться и в Татарстане.

«Птицефабрики, хлебозаводы, у кого есть финансовые возможности, сейчас дешевое зерно закупают. Но на юге России в течение месяца небольшой рост цен идет», – отметил глава Минсельхозпрода.