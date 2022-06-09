В Минобрнауки РФ утвердили стандарт поднятия флага в школах

Министр образования РФ Сергей Кравцов утвердил стандарт поднятия флага в российских школах. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при Президенте России», – рассказал глава Минобрнауки, добавив, что в документе подробно описан порядок проведения церемонии поднятия флага и герба.

Напомним, с 1 сентября нового учебного года в начале учебной недели во всех школах РФ будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг.