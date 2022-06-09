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Общество
9 июня 2022  19:38

В Минобрнауки РФ утвердили стандарт поднятия флага в школах

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Министр образования РФ Сергей Кравцов утвердил стандарт поднятия флага в российских школах. Об этом он сообщил РИА Новости. 

«Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при Президенте России», – рассказал глава Минобрнауки, добавив, что в документе подробно описан порядок проведения церемонии поднятия флага и герба.

Напомним, с 1 сентября нового учебного года в начале учебной недели во всех школах РФ будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг. 

#Минобрнауки РФ #сергей кравцов
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