Путин поддержал идею исполнять в школах российский гимн

Фото: пресс-служба Кремля.

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять государственный гимн в школах страны. Однако он подчеркнул: необходимо, чтобы эти церемонии проходили достойно.

«Что касается гимна, флага, это правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно», — сказал глава государства на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

По его мнению, там, где такие церемонии невозможно организовать, надо инициативу перенести. Сама процедура должна соответствовать значимости этих символов, передает РИА Новости.

Напомним, с 1 сентября в российских школах начнут исполнять гимн и поднимать государственный флаг.

Ранее руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова оценила возможность также проигрывать гимн Татарстана в школах республики.