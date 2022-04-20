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Общество
20 апреля 2022  12:32
Егор Никитин

Галимова прокомментировала возможность проигрывать гимн Татарстана в школах

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Федеральное решение по еженедельному включению российского гимна в школах с нового учебного года уже принято. Возможность также проигрывать гимн Татарстана для школьников республики – прерогатива Минобрнауки РТ и самих учебных заведений вместе с родительским сообществом. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Дополнительное внедрение таких инициатив должно обсуждаться самими учебными заведениями вместе с родительским сообществом <…> Профильное министерство должно прорабатывать этот вопрос, советоваться с преподавателями, с родительским сообществом. Это речь о дополнительных вопросах, а федеральное решение уже принято и будет с 1 сентября реализовываться по всей стране», – отметила Галимова.

Она напомнила, что сама инициатива не является какой-то новинкой, она активно использовалась во времена ее собственного обучения на школьной скамье. 

«Например, гимн я выучила в школе. Образовательное учреждение на то и образовательное, чтобы давать возможность получить новые знания, в том числе в области истории, государственной символики и атрибутики, которая у нас существует», – заключила Лилия Галимова. 

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах России каждую неделю будут исполнять государственный гимн.

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