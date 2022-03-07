В Минобороны заявили, что противник использовал 150 человек в качестве живого щита

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, открыв из-за их спин стрельбу по бойцам народной милиции ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера около 17 часов по московскому времени на проспекте Победы в Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита», — поделился своим видением ситуации представитель Минобороны.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.