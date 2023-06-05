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Пушилин: В районе Угледара ВСУ дважды пытались наступать, но были отброшены
За последние двое суток украинская армия два раза пыталась провести наступление на угледарском направлении, но были отброшены. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Противник за последние 2 суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике», – приводит его слова РИА Новости.
Пушилин уточнил, что боестолкновения на данный момент продолжаются, однако противник с потерями отброшен назад.
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