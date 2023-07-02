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В Минобороны Украины признали продвижение ВС России на четырех направлениях
Российские военные теснят ВСУ на четырех направлениях. Их продвижение признала замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, российские войска продвигаются вперед на авдеевском, марьинском, лиманском и на сватовском направлениях. «Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная», — написала она в своем телеграм-канале.
Помимо этого, добавила Маляр, российские бойцы оказывают ожесточенное сопротивление ВСУ на запорожском участке линии боевого соприкосновения.
Напомним, что с 4 июня ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления. Как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в ближайшие дни противник предпримет попытки продолжить наступление, так как планирует представить свои «успехи» на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.
Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации диверсионной группы ВСУ в районе Серебрянского лесничества под Кременной. Как объяснил один из пленных, командование обманом заставляет бойцов захватывать якобы «пустующие» позиции российских подразделений.
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