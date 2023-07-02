news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 2 июля 2023 09:35

Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второму этапу наступления в Запорожской области

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент», — посчитал он.

По его словам, сейчас ВСУ пытаются запутать российскую разведку, поэтому постоянно проводят маневрирование и перебрасывают войска вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил.

Рогов выразил мнение, что противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное