Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второму этапу наступления в Запорожской области
ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент», — посчитал он.
По его словам, сейчас ВСУ пытаются запутать российскую разведку, поэтому постоянно проводят маневрирование и перебрасывают войска вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил.
Рогов выразил мнение, что противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»