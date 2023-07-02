Кадыров рассказал, как командиры ВСУ обманом заставляют бойцов занимать «пустые окопы»

Командование ВСУ обманом заставляет бойцов занимать якобы «пустые окопы» в расположении российских войск. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео с попавшим в плен диверсантом.

По его словам, Александр Волощук попал в плен в ходе успешных наступательных действий ВС России в районе Серебрянского лесничества под Кременной. ДРГ 95-й штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины попыталась занять окопы и блиндаж, однако была разбита. Шесть участников группы было ликвидировано, а пятеро были взяты в плен.

«Как вы сами можете убедиться, пленник в полном здравии. Его раненым коллегам, которым повезло меньше, оказана необходимая медицинская помощь. Им ничего не угрожает. По рассказу Александра, он проходил военную подготовку в Великобритании. Украинское командование их обманным путем отправило занять якобы пустые окопы и блиндаж. Что из этого получилось, вы теперь знаете. И такие случаи практически на всей линии фронта», — подписал ролик Кадыров.