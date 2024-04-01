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В Минобороны рассказали, какие данные вносятся в электронное удостоверение ветерана СВО
В электронное удостоверение ветерана боевых действий заносится фамилия, имя, отчество владельца, его фотография, а также сведения об удостоверении ветерана и некоторые медицинские данные, в частности группа крови, номер полиса обязательного медстрахования и сведения о наличии ранений. Об этом информирует Минобороны РФ.
Эта же информация размещается и в мобильном личном кабинете, которым может воспользоваться каждый владелец карты, подключив соответствующее приложение банка.
В ведомстве подчеркнули, что все загруженные сведения конфиденциальны и защищены законодательством о банковской тайне и персональных данных.
Напомним, что участникам СВО будут выданы электронные удостоверения ветеранов боевых действий. Выглядеть они будут как стандартные пластиковые карты.
Отмечается, что все льготы, которые были ранее предоставлены ветеранам СВО, будут действительны и по предъявлению бумажной версии документа, и электронного удостоверения.
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