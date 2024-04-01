В Минобороны рассказали, какие данные вносятся в электронное удостоверение ветерана СВО

В электронное удостоверение ветерана боевых действий заносится фамилия, имя, отчество владельца, его фотография, а также сведения об удостоверении ветерана и некоторые медицинские данные, в частности группа крови, номер полиса обязательного медстрахования и сведения о наличии ранений. Об этом информирует Минобороны РФ.

Эта же информация размещается и в мобильном личном кабинете, которым может воспользоваться каждый владелец карты, подключив соответствующее приложение банка.

В ведомстве подчеркнули, что все загруженные сведения конфиденциальны и защищены законодательством о банковской тайне и персональных данных.

Напомним, что участникам СВО будут выданы электронные удостоверения ветеранов боевых действий. Выглядеть они будут как стандартные пластиковые карты.

Фото: © «Татар-информ»

Отмечается, что все льготы, которые были ранее предоставлены ветеранам СВО, будут действительны и по предъявлению бумажной версии документа, и электронного удостоверения.