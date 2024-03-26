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СВО 26 марта 2024 11:28

Участникам СВО будут выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий

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Участникам СВО будут выдавать электронные удостоверения ветеранов боевых действий. Они будут выглядеть как обычные пластиковые карты. Такое решение было принято Указом Министра Обороны РФ Сергея Шойгу, которое он озвучил на заседания Коллегии Министерства обороны РФ.

В связи с этим военным комиссарам всех субъектов России поручили разъяснить прибывающим в запасе, что это за электронное удостоверение и как его получить.

Все льготы, ранее предоставленные ветеранам СВО, будут действительны и по предъявлению бумажной версии документа, и электронного удостоверения.

Все электронные удостоверения можно будет получить, подав заявку в ПСБ банк.

#спецоперация #ветераны боевых действий #минобороны рф
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