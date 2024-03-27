Стало известно, как будут выглядеть новые электронные удостоверения ветерана СВО.

Кроме того, была опубликована инфографика с подробной инструкцией по получению удостоверения, его активации и применению, а также данные с порядком работы банка и социальной службы регионов.

Напомним, что участникам СВО будут выданы электронные удостоверения ветеранов боевых действий. Выглядеть они будут как стандартные пластиковые карты.

Фото: © «Татар-информ»

Отмечается, что все льготы, которые были ранее предоставлены ветеранам СВО, будут действительны и по предъявлению бумажной версии документа, и электронного удостоверения.

Фото: © «Татар-информ»

Все электронные удостоверения можно будет получить, подав заявку в ПСБ банк.