Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стало известно, как будут выглядеть новые электронные удостоверения ветерана СВО
Стало известно, как будут выглядеть новые электронные удостоверения ветерана СВО.
Кроме того, была опубликована инфографика с подробной инструкцией по получению удостоверения, его активации и применению, а также данные с порядком работы банка и социальной службы регионов.
Напомним, что участникам СВО будут выданы электронные удостоверения ветеранов боевых действий. Выглядеть они будут как стандартные пластиковые карты.
Отмечается, что все льготы, которые были ранее предоставлены ветеранам СВО, будут действительны и по предъявлению бумажной версии документа, и электронного удостоверения.
Все электронные удостоверения можно будет получить, подав заявку в ПСБ банк.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников