В Минэнерго Казахстана подтвердили, что два танкера были атакованы дронами в Черном море

Два танкера, задействованные в экспорте казахстанской нефти, действительно были атакованы сегодня неизвестными воздушными беспилотниками в акватории Черного моря около терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Информацию СМИ подтвердила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

На шедшем под флагом Мальты танкере Matilda, зафрахтованном дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз», в результате атаки дрона произошел «взрыв без последующего горения».

Никто из членов экипажа не пострадал. Согласно предварительной оценке технических служб, судно «сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено».

В свою очередь шедший под флагом Либерии танкер Delta Harmony подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки. От удара дрона на судне начался пожар, который был оперативно потушен. Пострадавших среди экипажа нет.

«По данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесено», – уточнили в ведомстве.

В Минэнерго Казахстана также заверили, что координируют действия с национальным оператором «КазМунайГаз», администрацией КТК и судовладельцами «для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на восемь источников рассказало, что неизвестные дроны 13 января атаковали три танкера, находящиеся под управлением греческих компаний, когда те направлялись к терминалу КТК в Новороссийске.

Третьим атакованным танкером, по данным собеседников агентства, был Delta Supreme. Он управляется фирмой Delta Tankers, как и Delta Harmony.

Танкером же Matilda управляет компании Thenamaris. В фирме рассказали, что судно было поражено двумя дронами в 30 милях от терминала КТК, но получило только незначительные повреждения.

В ноябре прошлого года у берегов Турции в Черном море подверглись атаке шедшие под флагом Гамбии танкеры Kairos и Virat. Позднее телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины рассказали, что суда оказались атакованы морскими беспилотниками в рамках совместной операции СБУ и украинских ВМС.

Позднее, 7 января, следовавший в Новороссийск под флагом Палау нефтяной танкер Elbus был атакован неизвестным дроном в Черном море у берегов Турции. Повреждения получила верхняя часть корабля.