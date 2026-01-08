СМИ: В Черном море у берегов Турции неизвестный дрон атаковал танкер

В Черном море у берегов Турции следовавший в Новороссийск под флагом Палау нефтяной танкер Elbus был атакован неизвестным дроном 7 января. Об этом сообщают турецкие издания – газеты YeniSafak, Haberturk, Ortadogu и портал Mynet, а также отраслевое издание Lloyd's List.

По информации турецких СМИ, дрон повредил верхнюю часть танкера. Согласно предварительным данным, в результате атаки никто из членов экипажа не пострадал.

Инцидент произошел в 30 морских милях от района Абана в провинции Кастамону. Атакованное судно подало сигнал бедствия, к месту происшествия были направлены подразделения береговой охраны.

Прибывшие на место спасатели отбуксировали Elbus в район порта Инеболу. Танкер встал на якорь на стоянке у деревни Эркекарпа. Сервис MarineTraffic подтверждает, что судно находится недалеко от Инеболу.

Теперь специалисты Военно-морских Турции смогут оценить масштаб полученных танкером повреждений. Помимо прочего, технические исследования турецких ВМС должны помочь установить источник атаки.

Lloyd's List отмечает, что шедший на восток танкер Elbus подвергся нападению примерно в 30 милях от турецкого побережья около 10.00 по Гринвичу (13.00 по Москве). Издание уточняет, что в атаке участвовали дрон и морской беспилотник.

Согласно данным автоматической идентификационной системы Lloyd's List Intelligence, судно резко отклонилось от курса и повернуло к побережью Турции примерно в то же время, когда произошло нападение.

Нефтяной танкер Elbus был построен в 2005 году. В ноябре 2025-го у судна сменился владелец, до этого оно ходило под флагом Либерии и называлось Euroleader.

В ноябре прошлого года у берегов Турции в Черном море были атакованы шедшие под флагом Гамбии танкеры Kairos и Virat. Позднее телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины рассказали, что суда были атакованы морскими беспилотниками в рамках совместной операции СБУ и украинских ВМС.