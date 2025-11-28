В Черном море у берегов Турции атакованы два танкера под флагом Гамбии: шедший в Новороссийск Kairos и Virat. Оба судна загорелись, с Kairos эвакуировали весь экипаж.

По информации Главного управления по морским делам Турции, Kairos «загорелся из-за внешнего воздействия в 28 милях от побережья».

Администрация губернатора провинции Коджаэли рассказала в социальной сети X (прежде Twitter), направлявшееся в Новороссийск судно находится неподалеку от острова Кефкен.

Затем Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что танкер Kairos следовал из Египта в Россию. Все 25 членов экипажа эвакуированы. В операции приняли участие спасательные катера, буксир и аварийно-спасательное судно Nene Hatun, пишет газета Hürriyet со ссылкой на заявление ведомства.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на портового агента отмечает, что пожар на Kairos начался после того, как танкер подорвался на мине.

Позднее стало известно, что о задымлении сообщил и танкер Virat, находящийся в Черном море в 35 милях от турецкого побережья.

«Двадцать находившихся на борту членов экипажа находятся в хорошем состоянии, в машинном отделении обнаружено сильное задымление», – проинформировало Главное управление по морским делам Турции в соцсети X, уточнив, что на место направлены спасательные суда.