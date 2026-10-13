В Минэкономики РТ ожидают роста ВРП Татарстана на 1% в 2027 году

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Валовой региональный продукт Татарстана в 2027 году прогнозируется на уровне 101% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного Совета республики, посвященном проекту закона о бюджете региона на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Прогноз сформирован с учётом реализации национальных целей развития страны и федерального плана структурных изменений, внешних и внутренних факторов экономического развития и обеспечения соответствующих мер реагирования», – отметил докладчик.

Согласно имеющимся оценкам, по итогам января – сентября валовой региональный продукт региона превысил 4,9 трлн рублей при темпе роста 102,7%, уточнил первый замглавы Минэкономики РТ.

Заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова в свою очередь представила основные характеристики бюджета и поведала об основных его параметрах по разделам, касающимся деятельности комитета. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2027 год предусмотрены в объеме 67 млрд рублей, по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» – 32,7 млрд рублей, по разделу «Обслуживание государственного долга» – 763,8 млн рублей.

Члены комитета поддержали представленный проект закона РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Кроме того, они поддержали законы о введении почетного звания «Заслуженный судебный пристав по Республике Татарстан» и об усилении контроля регионального парламента над концессионными соглашениями.