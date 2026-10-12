В Татарстане усилят контроль Госсовета за концессионными соглашениями

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Государственный Совет Татарстана теперь каждый год будет заслушивать отчеты органов исполнительной власти, как соблюдаются условия концессионных соглашений и насколько эффективно они исполняются. О новом механизме контроля, призванном повысить прозрачность и эффективность государственно-частного партнерства, рассказал председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ Альберт Хабибуллин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Изменения, вводящие институт парламентского контроля за реализацией концессионных соглашений на региональном уровне, были внесены в федеральное законодательство в конце прошлого, 2025 года. Изменения в республиканском законодательстве направлены на реализацию данного института, пояснил депутат.

«То есть законодательный орган получает постоянный инструмент контроля за тем, как реализуются концессионные проекты, что в свою очередь позволит выявлять риски и повышать качество исполнения этих соглашений, прежде всего – в интересах жителей нашей республики», – подчеркнул он.

Концессионные соглашения заключаются между органами власти (муниципальными или республиканскими) и частными инвесторами. В рамках таких договоров государство или муниципалитет передает частной стороне то или иное имущество для эксплуатации и развития.

Новый механизм должен помочь следить за тем, чтобы инвесторы, приходя в ту или иную сферу, обеспечивали надлежащее качество услуг, уточнил Альберт Хабибуллин.

Согласно федеральному законодательству, доклад о реализации концессионных соглашений вносит высшее должностное лицо субъекта Федерации. Госсовет РТ будет рассматривать эти сведения ежегодно.