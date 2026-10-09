В Татарстане хотят учредить госнаграду «Заслуженный судебный пристав по РТ»

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В Татарстане хотят учредить новую государственную награду – почетное звание «Заслуженный судебный пристав по РТ». Соответствующий законопроект внесли в Государственный Совет республики депутаты Юрий Камалтынов и Альберт Хабибуллин.

«Почетное звание „Заслуженный судебный пристав по Республике Татарстан“ предлагается присваивать высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за особые заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, осуществлении принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц», – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что принятие закона позволит популяризировать деятельность органов принудительного исполнения в Татарстане.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон о государственных наградах РТ, сейчас находится на предварительном рассмотрении.