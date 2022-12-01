В Минэкономики РТ объяснили, что будет с грантовой поддержкой мобилизованных фермеров

Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах. Чтобы сохранить ранее полученные гранты, нужно избрать на место главы крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) работника этого же фермерства. Он автоматически станет новым грантополучателем, а предприятие продолжит получать господдержку, поясняет Минэкономики РТ.

Если же мобилизованный предприниматель не планирует дальнейшее участие в грантовой программе, то он все-таки сможет использовать в полном объеме полученный. Если при этом предприятие не сможет достичь плановых показателей, то его освободят от штрафа за нарушение условий предоставления гранта – такая мера предусмотрена для мобилизованных.

Если фермер средства гранта потратил только частично, то его могут обязать вернуть оставшуюся часть финансирования. Проект также будет считаться закрытым, а предприниматель не получит никаких штрафов за отсутствие результата.

Изменения коснутся таких программ поддержки, как «Агростартап», «Агропрогресс», «Агротуризм», грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. С учетом добровольцев в этот период было призвано в общей сложности 313 тыс. человек – об этом сообщал Президент РФ Владимир Путин. Подробнее о том, какие еще меры поддержки мобилизованных предпринимателей действуют в Татарстане, читайте в материале «Татар-информа».