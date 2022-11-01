Кредитные каникулы, отсрочка налогов и аренды: что предложат бизнесу в мобилизацию

Банки в Татарстане уже предоставили мобилизованным кредитные каникулы на полмиллиарда рублей. Также предпринимателям предоставят отсрочку по микрозаймам и освободят от арендных платежей на время службы. О комплексе мер поддержки рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.

На брифинге в Доме Правительства РТ рассказали о комплексе мер поддержки мобилизованным Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстан принимает свой пакет поддержки предпринимателей

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов доложил, что еще в октябре Правительство России приняло план действий на период частичной мобилизации. Позже были приняты законы и нормативные акты для поддержки экономики. С ними введены кредитные каникулы для мобилизованных граждан и их семей, предпринимателей, предоставлена отсрочка по уплате налогов и арендных платежей за пользование госимуществом.

Шагиахметов уточнил, что на республиканском уровне тоже принят еще ряд мер. В их числе:

пролонгация договора микрозайма с приостановлением исполнения обязательств по погашению задолженности для ИП и самозанятых граждан;

приостановление начисления штрафов за несвоевременное предоставление отчета о целевом использовании полученных денежных средств для мобилизованных предпринимателей (начисление пеней, штрафов по кредитным договорам, договорам займа, микрозайма);

проведение реструктуризации кредитов под поручительство Гарантийного фонда Республики Татарстан с предоставлением отсрочки уплаты комиссионного вознаграждения до трех лет, под 0,5% годовых.

«Кроме того, Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана подготовлен проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан, который предусматривает предоставление отсрочки по платежам за аренду республиканского имущества предпринимателям, призванным на службу в рамках частичной мобилизации», – сообщил министр.

Мидхат Шагиахметов подробно рассказал о кредитных каникулах Фото: prav.tatarstan.ru

Отсрочку дадут и в банках, и в ломбардах

Мидхат Шагиахметов подробно остановился на кредитных каникулах. Всего на сегодняшний день в банки Татарстана поданы заявки об отсрочке платежей на сумму 620 млн рублей. «Кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником специальной военной операции (СВО) или членом его семьи, временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитор не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона», – отметил министр.

Попросить отсрочку можно у банков, микрофинансовых учреждений, кредитных кооперативов и даже в ломбардах.

Заявление могут подать:

мобилизованные, в том числе индивидуальные предприниматели;

те, кто проходит военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту или служащие в войсках национальной гвардии при условии их участия в СВО;

добровольцы;

члены семьи мобилизованных граждан (супруги и дети).

Заявление нужно подать до конца 2023 года.

Срок действия каникул – все время службы плюс 30 дней, он может быть удлинен на период реабилитации Фото: prav.tatarstan.ru

Срок действия каникул – все время службы

Сейчас для подтверждения права на каникулы нужны выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата. С 23 ноября кредитор будет сам запрашивать информацию о мобилизации заемщика или его участии в СВО в Федеральной налоговой службе, которая будет получать данные от Минобороны.

«Кредиторам рекомендуется не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы. Например, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего», – сказал Шагиахметов.

Кредитные каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку, а также кредитные карты. Предприниматели могут отсрочить платежи по кредитам, взятым на развитие бизнеса.

Министр сказал, что реализация механизма обсуждается каждую неделю с банками. «Пока мы не видим со стороны наших банков никаких отказов. Понятно, возникают вопросы у наших заемщиков, но я хочу поблагодарить кредитные организации за то, что они внимательно и индивидуально подходят ко всем заявлениям <…> Может быть только одно основание для отказа – если Минобороны не подтвердит, что человек участвует в СВО. Других оснований для отказа в законе нет. Если кредитная организация в течение определенного времени ответ заемщику не дала, то считается, что кредитные каникулы установлены», – подчеркнул министр.

Срок действия каникул – все время службы плюс 30 дней, он может быть удлинен на период реабилитации. После окончания кредитных каникул срок возврата денег автоматически продлевается как минимум на время льготного периода. В конце каникул заемщику предоставят новый график платежей.

«Если случиться непоправимое, законом предусмотрено, что такие кредиты будут списаны», – уточнил глава Минэкономики.

В случае если кредитные каникулы берет призванный на службу владелец общества с ограниченной ответственностью (ООО), который одновременно и возглавляет компанию, после окончания мобилизации льготный период продлевается на 90 дней.

Марат Сафиуллин: «У предпринимателей будет время для восстановления прежней деловой активности» Фото: prav.tatarstan.ru

Денежное довольствие мобилизованных налогами не облагается

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Марат Сафиуллин сообщил, что на весь период службы плюс 3 месяца после демобилизации переносится срок предоставления отчетов, уплаты налогов и сборов. После можно воспользоваться рассрочкой для их уплаты и перечислить их в течение полугода. «Таким образом, у предпринимателей будет время для восстановления прежней деловой активности», – добавил он.

Также налоговики приостановили начатые выездные налоговые проверки и не назначают новые для бизнеса, который затронула мобилизация.

Кроме того, он напомнил, что до 1 декабря граждан должны заплатить имущественные налоги – за квартиру, машину и так далее. «Налоговые уведомления, которые получили наши мобилизованные граждане, исполнению не подлежат. Будут сформированы новые уведомления с иным сроком уплаты данного налога. Его так же можно будет оплатить в рассрочку», – сказал Сафиуллин.

Он напомнил, что по Закону РТ мобилизованных и вовсе освободили от уплаты транспортного налога за 2021 год. Правда, это распространяется только на одно транспортное средство, которым владеет мобилизованный.

«Все сроки переносятся автоматически. Никаких заявлений писать не нужно. Сведения ФНС получит от Минобороны», – заявил глава налоговой.

Сафиуллин также сообщил, что денежное довольствие не облагается ни налогами, ни страховыми взносами. Напомним, что ежемесячно должно начисляться не менее 195 тыс. рублей.

Артур Галиев напомнил, что мобилизованным гражданам – арендаторам федерального имущества и земельных участков на период прохождения военной службы предоставят отсрочку Фото: prav.tatarstan.ru

На аренду имущества у госорганов Татарстана предоставят отсрочку

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев уточнил сообщение руководителя Минэкономики РТ об отсрочке арендных платежей.

Он напомнил, что мобилизованным гражданам – арендаторам федерального имущества и земельных участков на период прохождения военной службы и добровольцам предоставят отсрочку. Также предусмотрена возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

«Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым поддержана инициатива о принятии в республике аналогичных мер поддержки в отношении мобилизованных граждан, арендующих государственное и муниципальное имущество. Проект распоряжения Кабинета Министров уже на выходе, завершается межведомственное согласование. Проект предусматривает предоставление отсрочки уплаты арендной платы либо возможность досрочного расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций», – сказал замминистра.

В отличие от федерального документа период отсрочки увеличен на 90 дней после демобилизации. Кроме того, отсрочка продлевается на период нахождения в больницах, госпиталях, других медицинских организациях для реабилитации.

«Органам местного самоуправления Республики Татарстан рекомендовано принять аналогичные меры в отношении муниципального имущества», – отметил Галиев.