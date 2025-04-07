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Общество 7 апреля 2025 11:02

В Минэкологии РТ рассказали о ситуации на Куйбышевском водохранилище

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В Минэкологии РТ рассказали о ситуации на Куйбышевском водохранилище
Казанка в 2021 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уровень Куйбышевского водохранилища у гидропоста «Верхний Услон» около Казани на сегодняшний день составляет 51,27 метра по Балтийской системе высот. Приток воды – 8–9 тыс. куб. метров в секунду, сброс – 4950 куб. метров в секунду. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Указаниями Росводресурсов расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища установлены c 21 марта в объеме 4950 куб. метров в секунду. Водохранилище работает в режиме наполнения. По прогнозу Росгидромета, приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале будет значительно ниже и составит 53–69% нормы. По состоянию на конец марта снегозапасы на территории Волжско-Камского каскада составляли 33% нормы», – отметили в пресс-службе.

В связи с неблагоприятным прогнозом притока руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в начале апреля провел совещание по вопросу определения графика специального весеннего попуска в регионы Нижней Волги. При обоих вариантах специального попуска планируется наполнение Куйбышевского водохранилища на меженный период до нормального подпорного уровня (после завершения спецпопуска).

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#Экология #Куйбышевское водохранилище #Минэкологии РТ
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