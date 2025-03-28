Гидрометцентр Татарстана напомнил о сроках спецпопусков на Куйбышевском водохранилище

По данным на 27 марта уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе Верхнего Услона находился на отметке 50,77 метра по БС, что выше на 1 метр 45 см средней многолетней отметки и на 19 см ниже прошлогодних значений. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела гидрологии Гидрометцентра РТ Алексей Соколов.

Он напомнил, что специальные попуски на Куйбышевском водохранилище обычно бывают в мае, когда проходят рыбохозяйственная и сельскохозяйственные полки со среднесуточными сбросными расходами до 25 тыс. кубометров в секунду.

«Вода должна прогреться до определенной температуры, водохранилище должно наполниться до определенного уровня. Нижняя Волга должна принять эту воду, которую мы будем сбрасывать. Сроки определяются межведомственной оперативной группой. Вода сбрасывается два раза по десять дней», - добавил Соколов.

Он также отметил, что правилами эксплуатации водохранилища прописана необходимость весенних попусков.

«Будь добр сделать до 25 тыс. (кубометров в секунду) два раза на две полки в низовье. Мало у нас воды, много у нас воды - мы должны это сделать. После каждой полки уровень воды будет понижаться», - предупредил Соколов.

Подробнее о ходе весеннего паводка и ситуации на Волге читайте в материале «Татар-информа».