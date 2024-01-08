В Минэкологии призвали татарстанцев подкармливать птиц в морозы

Минэкологии Татарстана призвало жителей республики не забывать подкармливать птиц в аномальные холода.

«Дети наших сотрудников просят не забывать в морозы и о братьях наших меньших», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Для подкормки подойдут семечки и крупы.

Ранее Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, как аномальные холода повлияли на животных и птиц. Напомним, что на этой неделе в республике сохранятся 30-градусные морозы.