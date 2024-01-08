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В Минэкологии призвали татарстанцев подкармливать птиц в морозы
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Минэкологии Татарстана призвало жителей республики не забывать подкармливать птиц в аномальные холода.
«Дети наших сотрудников просят не забывать в морозы и о братьях наших меньших», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Для подкормки подойдут семечки и крупы.
Ранее Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, как аномальные холода повлияли на животных и птиц. Напомним, что на этой неделе в республике сохранятся 30-градусные морозы.
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