В Татарстане сохранятся 30-градусные морозы — из-за ветра растет риск обморожений

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В ближайшие дни в Татарстане сохранится аномально холодная погода, прогнозируются перепады температур. Таким прогнозом делится Гидрометцентр республики.

9 января, сообщают синоптики, существенные осадки не прогнозируются, лишь днем возможен небольшой снег. Ночью температуры воздуха составят от −21 до −26 градусов, в восточных районах — до −30. Днем — от −14 до −19 градусов.

Ночью в среду сохранится небольшой снег, однако днем прекратится в связи с повышением атмосферного давления. В темное время суток прогнозируется от −21 до −26 градусов, при прояснениях до −30. Днем прогнозируется от −18 до −23.

На следующий день, 11 января, в первой половине дня осадки маловероятны. Однако к вечеру местами возможны снег, метели, а также усиления ветра до 15-20 м/с. В ночные часы — от −24 до −29 градусов, при прояснениях столбики термометров опустятся до −34. Ночью температуры воздуха составят от −14 до −19 градусов, а на востоке до −22.

«В пятницу, 12 января, республика будет находиться под влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов — ожидаются снег, метель, сильный ветер 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы. Температуры составят ночью от −16 до −21°, днем −10..-15°», — говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра РТ.

В субботу ожидается небольшой снег, понижение температур до 22-27 градусов ниже нуля и до −30 градусов при прояснениях. В светлое время суток столбики термометров покажут от −18 до −23 градусов.

Синоптики напомнили, что из-за сильных морозов и ветра возрастает риск переохлаждений и обморожений.