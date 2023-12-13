Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, как аномальные холода повлияли на животных и птиц
Кратковременные морозы принесли изменения в жизнь животных и птиц Татарстана. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире «#ТатарстанОнлайн» председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.
«С понижением температуры понижается активность птиц и животных. Есть неравнодушные люди, которые подкармливают их. В Агрызе ночные температуры опускались до -49 градусов два дня. Копытные уходят в хвойные леса, чтобы пополнить запасы. Мы в это время просим охотпользователей активнее работать по подкормке», – сказал он.
Спикер отметил, что были случаи, когда птицы не перенесли холодов. По прогнозу Гидромета России, в Татарстане ожидаются сильные ветра и снегопады, что также скажется на животном мире.
«Сейчас ожидаем снегопады, которые затруднят передвижение животных, а мокрый снег способствует развитию болезней», – сказал Батков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»