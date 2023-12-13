Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, как аномальные холода повлияли на животных и птиц

Кратковременные морозы принесли изменения в жизнь животных и птиц Татарстана. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире «#ТатарстанОнлайн» председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

«С понижением температуры понижается активность птиц и животных. Есть неравнодушные люди, которые подкармливают их. В Агрызе ночные температуры опускались до -49 градусов два дня. Копытные уходят в хвойные леса, чтобы пополнить запасы. Мы в это время просим охотпользователей активнее работать по подкормке», – сказал он.

Спикер отметил, что были случаи, когда птицы не перенесли холодов. По прогнозу Гидромета России, в Татарстане ожидаются сильные ветра и снегопады, что также скажется на животном мире.

«Сейчас ожидаем снегопады, которые затруднят передвижение животных, а мокрый снег способствует развитию болезней», – сказал Батков.