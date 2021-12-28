В МИДе назвали фантастикой возможность США ограничить конвертацию рубля

Фантастикой назвал возможность США ограничить конвертацию рубля в качестве национальной валюты и снова сделать его «деревянным» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что, в общем-то, часто бывает», — подчеркнул дипломат и добавил, что это что-то из разряда фантастики.

Ранее западные СМИ сообщали, что обсуждается ряд жестких санкций против Москвы из-за готовящегося «вторжения» РФ на Украину, в том числе рассматривается отключение России от SWIFT. В США рассматривают также возможность введения санкций, ограничивающих способность России конвертировать рубль в другие иностранные валюты. Об этом со ссылкой на источники написало агентство Блумберг.

В ответ на обвинения Запада в эскалации вокруг Украины Россия не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать, но действия потенциально опасные для ее интересов не оставит без внимания.

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что ожидается Совещание Совета Россия — НАТО. Главной темой встречи станут предложения РФ по гарантиям безопасности.