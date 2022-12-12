В МИД РФ заявили об обеспокоенности обострившейся ситуацией в Косове

Власти России крайне встревожены новым обострением ситуации в Косове и следят за развитием ситуации в круглосуточном режиме. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Цель провокаторов ясна — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. И лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удается избежать крупных инцидентов, скатывания ситуации к открытому противостоянию с плачевными последствиями», — поделилась она своим пониманием ситуации на сайте ведомства.

Представитель МИД уверена, что ответственность за «политическую деградацию в Косове» и угрозы безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с Премьер-министром Альбином Курти и их «западных опекунах», среди которых первенствуют США.

Ситуация в Косове обострилась еще летом — после того, как власти частично признанного государства заявили, что с 1 августа в регионе перестают действовать сербские документы и госномера. Косовская полиция закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы с севера региона вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали.

В конце прошлой недели Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за очередного ухудшения ситуации на севере Косова. Тогда сотни сербов возвели баррикады, перекрыв движение через два основных пограничных перехода.

Протестующие были возмущены арестом бывшего полицейского — серба Деяна Пантича, которого подозревают в причастности к недавним нападениям на стражей правопорядка. В свою очередь косовская полиция на КПП «Ярине» заблокировала въезд для автомобилей и пешеходов.