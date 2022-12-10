Сербия направит запрос миссии НАТО на размещение своих сил в Косове

Власти Сербии направят командованию миротворческой миссии НАТО (KFOR) официальную просьбу о размещении контингента сербских сил безопасности на территории частично признанного Косова. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич Александр Вучич, передает РИА Новости.

«В соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН направим запрос командующему KFOR, чтобы обеспечил распределение контингента армии и полиции Сербии на территории Косова и Метохии», — заметил политик.

Вместе с тем Вучич выразил уверенность в том, что командование миссии Североатлантического альянса наверняка отклонит запрос, который будет направлен в понедельник, 12 декабря.

Президент Сербии сделал это заявление после обострения конфликта на севере Косова между властями частично признанного государства и проживающими там сербами.

Сотни сербов возвели баррикады, перекрыв движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии. В свою очередь косовская полиция на КПП «Ярине» заблокировала въезд для следующих с сербской стороны автомобилей и пешеходов.

Протестующие возмущены арестом бывшего полицейского — серба Деяна Пантича, которого подозревают в причастности к недавним нападениям на стражей правопорядка. На баррикады в городе Лепосавиче прибыли силы миссий Евросоюза (EULEX) и НАТО, пишут сербское издание Kurir и Kosovo-Online.

В Косове проживают около 120 тыс. сербов, подавляющее большинство населения частично признанного государства составляют албанцы. При этом на севере живут в основном сербы, замечает Agence France-Presse.