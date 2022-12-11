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Политика
11 декабря 2022  18:30

Вучич созвал срочное заседание Совета нацбезопасности из-за обострения ситуации в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич проведет сегодня экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за обострения ситуации на севере Косова. Мероприятие назначено на 19.00 (21.00 по Москве). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии РТС.

Вучич принял такое решение после заявлений Премьера непризнанного Косова Альбина Курти, который заявил о начале операции для ликвидации баррикад возле КПП «Яринье». При этом косовской полиции разрешили применять все возможные средства для достижения цели.

Баррикады появились после того, как на пункте пропуска был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич.
Власти Косова выдвинули местным сербам ультиматум, призвав убрать баррикады до вмешательства полиции. К заграждениям уже стянуты патрули миссии ЕС в Косове и Международной миссии НАТО.

#Александр Вучич #Сербия
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