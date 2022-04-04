МИД пообещал ответить на понижение Литвой дипотношений с Россией

Москва примет зеркальные меры в ответ на высылку российского посла из Литвы и понижение дипломатических отношений. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову сообщает РИА Новости.

«Ответные меры не заставят себя ждать», - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что государство понижает уровень дипломатических отношений с Россией и высылает посла.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против России. В частности, была приостановлена работа некоторых крупных зарубежных компаний на российской территории. В марте Евросоюз утвердил уже четвертый пакет санкций против России.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для ряда недоброжелательно настроенных стран.