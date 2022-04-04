Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в отношении государств, входящий в перечень недружественных. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ предполагает приостановку соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна. Отмечается, что такое решение было принято в ответ на недружественные действия этих государств в отношении России.

«Исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц, постановляю...» – сказано в тексте.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против России. В частности приостановили работу некоторые крупные зарубежные компании на российской территории. В марте Евросоюз утвердил уже четвертый пакет санкций против России.