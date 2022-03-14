ЕС утвердит четвертый пакет санкций против России 14 марта

Сегодня Евросоюз планирует доработать и утвердить новый, уже четвертый по счету пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении представительства Франции в ЕС в Twitter.

Уточняется, что Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий уже поделились своими предложениями санкционных мер. Они были созданы по итогам неформального саммита, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, а также обсуждения предложений с международными партнерами союза.

«Доработка и апробация ожидаются в понедельник», — приводят сообщение представительства «Известия».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Это, а также признание независимости Донецкой и Луганской народных республик вызвало осуждение у Запада. Многие страны ужесточили санкции против России, в том числе приостановив или закрыв ряд крупных компаний на территории страны.

Ввидеообращении к жителям РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что главная цель ВС России — защитить мирное население от геноцида, которому оно подвергается со стороны киевских властей.