МИД РФ рассказал, запретят ли украинский язык в новых регионах России

На территории Донецкой и Луганской Народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях после их включения в состав России не будет запрещаться изучение украинского языка. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков», — уточнил он, добавив, что решение по украинскому языку власти новых регионов РФ будут принимать самостоятельно.

Ранее Совфед единогласно ратифицировал договоры о присоединении четырех новых регионов к России. Конституционный суд 2 октября также признал подписанные Президентом России Владимиром Путиным документы соответствующими Основному закону, а накануне их ратифицировали депутаты Госдумы.