news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
4 октября 2022  11:23

МИД РФ рассказал, запретят ли украинский язык в новых регионах России

news_top_970_100

На территории Донецкой и Луганской Народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях после их включения в состав России не будет запрещаться изучение украинского языка. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков», — уточнил он, добавив, что решение по украинскому языку власти новых регионов РФ будут принимать самостоятельно.

Ранее  Совфед единогласно ратифицировал  договоры о присоединении четырех новых регионов к России. Конституционный суд 2 октября также признал подписанные Президентом России Владимиром Путиным документы соответствующими Основному закону, а накануне их ратифицировали депутаты Госдумы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100