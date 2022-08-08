МИД допустил введение ответных мер из-за давления Латвии на россиян
Россия может ввести ответные меры из-за действий латвийских силовиков, которые оказывают давление на граждан РФ при въезде в Латвию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram.
Дипломат отметила, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в ответ на ноту российской стороны дал понять, что власти республики «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности и протестовать России бессмысленно».
«Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации», — сказала Захарова.
5 августа Латвия прекратила выдачу виз россиянам. Кроме того, глава МИД республики призвал запретить гражданам РФ въезжать на территорию Евросоюза.
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