МИД допустил введение ответных мер из-за давления Латвии на россиян

Россия может ввести ответные меры из-за действий латвийских силовиков, которые оказывают давление на граждан РФ при въезде в Латвию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram.

Дипломат отметила, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в ответ на ноту российской стороны дал понять, что власти республики «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности и протестовать России бессмысленно».

«Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации», — сказала Захарова.

5 августа Латвия прекратила выдачу виз россиянам. Кроме того, глава МИД республики призвал запретить гражданам РФ въезжать на территорию Евросоюза.

Санкции против РФ начали ужесточать после объявления Президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине