В МГУ вводится дистанционное обучение с 7 февраля

В Московском государственном университете с 7 по 22 февраля предусмотрен переход в режим дистанционного обучения, сообщается в опубликованном приказе ректора высшего учебного заведения.

«При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сказано в тексте документа.

В приказе отмечается также, что все образовательные программы вуза должны в полном объеме реализовываться.

Забоеваемость коронавируса в России с начала года непрерывно растет. Власти регионов вынуждены ужесточать ограничительные меры.

Так, в Москве 27 января зафиксировали рекордное количество новых пациентов с коронавирусом за сутки — 26 586 человек.

Накануне столичный Департамент здравоохранения сообщил о том, что количество госпитализаций в городе за две недели увеличилось в десять раз, а дети стали заражаться коронавирусом в 14 раз чаще.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал привить от коронавируса 70–80% российских детей. По оценке Роспотребнадзора, рост детской заболеваемости связан с омикрон-штаммом патогена.