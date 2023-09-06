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В мэрии рассказали, когда покрасят вторую часть буквы М на мосту Миллениум
Вторую часть конструкции «М» на мосту Миллениум покрасят в следующем году. Об этом заявили в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
«Комитет внешнего благоустройства сообщает, что покраска второй половины планируется в следующем году при выделении соответствующего финансирования», – ответили в исполкоме на вопрос о «двухцветной» букве. Тем не менее, отмечают жители, к тому времени уже окрашенная часть может выгореть, и все равно будет отличаться от обновленной.
Ранее стало известно, что из-за покраски перекрытий моста в Казани изменят схему движения по ул.Подлужной.
Напомним, что 30 августа, в День города и республики, было запущено движение по Миллениуму в сторону ул.Вишневского.
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