В мэрии рассказали, когда покрасят вторую часть буквы М на мосту Миллениум

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Вторую часть конструкции «М» на мосту Миллениум покрасят в следующем году. Об этом заявили в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

«Комитет внешнего благоустройства сообщает, что покраска второй половины планируется в следующем году при выделении соответствующего финансирования», – ответили в исполкоме на вопрос о «двухцветной» букве. Тем не менее, отмечают жители, к тому времени уже окрашенная часть может выгореть, и все равно будет отличаться от обновленной.

Ранее стало известно, что из-за покраски перекрытий моста в Казани изменят схему движения по ул.Подлужной.

Напомним, что 30 августа, в День города и республики, было запущено движение по Миллениуму в сторону ул.Вишневского.