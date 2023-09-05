В Казани перекроют улицу Подлужная из-за работ по покраске моста Миллениум

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В столице Татарстана на время изменится схема организации движения автотранспорта по улице Подлужная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станут работы по покраске перекрытий моста Миллениум. Участок от места пересечения улиц Подлужная и Льва Толстого до указанного выше моста полностью перекроют с 6 по 30 сентября.

Объехать закрытый участок можно будет через улицу Карла Маркса, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

При этом пешеходное движение на этом участке Подлужной, автомобильное и пешеходное движение по мосту Миллениум сохранится, уточнили в мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за строительства метро частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика.