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В мэрии Казани рассказали, когда откроют закрытый с лета подземный переход на ул.Ершова
Подземный пешеход на ул.Ершова в Казани планируют открыть в середине этого месяца. Об этом жителям города рассказали в мэрии столицы РТ.
Напомним, что переход закрыли в июле из-за проведения работ по благоустройству входной группы Центрального парка культуры и отдыха им.Горького. После многочисленных жалоб казанцев на перенос остановки на 300 метров мэр города Ильсур Метшин поручил установить временный светофор на ул.Ершова.
Жители города напомнили, что открыть переход обещали 1 декабря, однако он по-прежнему не функционирует. «Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, работы находятся на завершающей стадии, ориентировочно, открытие планируется к середине декабря», — прокомментировали в исполкоме.
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