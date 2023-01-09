В мэрии Казани напомнили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

С завтрашнего дня в общественном транспорте Казани начнут действовать новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа. Об этом напомнили в мэрии столицы республики.

Так, при оплате наличными стомость проезда остается прежней, но при рассчете банковской или транспортной картой увеличится на четыре рубля – до 35.

По транспортной карте на сто и более поездок проезд в одну сторону составит 25 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госкомитет РТ по тарифам опубликовал постановление, по которому с 10 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте в Казани и Набережных Челнах увеличится. В Нижнекамске тарифы изменились с 1 января.