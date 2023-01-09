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Ру Тат
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Транспорт
9 января 2023  14:30

В мэрии Казани напомнили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

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С завтрашнего дня в общественном транспорте Казани начнут действовать новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа. Об этом напомнили в мэрии столицы республики. 

Так, при оплате наличными стомость проезда остается прежней, но при рассчете банковской или транспортной картой увеличится на четыре рубля – до 35. 

По транспортной карте на сто и более поездок проезд в одну сторону составит 25 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госкомитет РТ по тарифам опубликовал постановление, по которому с 10 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте в Казани и Набережных Челнах увеличится. В Нижнекамске тарифы изменились с 1 января.

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