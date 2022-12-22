В Нижнекамске с 1 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте

В Нижнекамске с 1 января на два рубля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте и составит 30 рублей — изменения коснутся проезда в автобусах и трамваях. Об этом на брифинге в городе химиков сообщил замруководителя исполкома Нижнекамского района Рафаэль Игтисамов.

По его словам, тариф был пересмотрен из-за роста стоимости электроэнергии, эксплуатационных затрат перевозчиков на горюче-смазочные материалы, запасных частей и технического обслуживания. Сумма оплаты будет одинаковой как по безналичному расчету, так и наличными деньгами.

Для льготной категории населения, использующего единый социальный проездной билет, проезд по-прежнему будет стоить 23 рубля. Стоимость пересадочного тарифа составит 25 рублей.

Игтисамов отметил, что также будет проиндексирована заработная плата водителей подвижного состава и кондукторов.