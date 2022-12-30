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Транспорт
30 декабря 2022  17:03

Стоимость проезда в Казани в 2023 году вырастет до 36 рублей

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В 2023 году стоимость проезда в общественном транспорте в Казани и Набережных Челнах может увеличиться.  Соответствующие постановления опубликовал Госкомитет РТ по тарифам.

Так, в столице Татарстана при оплате наличными билет обойдется в 36 рублей, по карте –  в 35 рублей. При оплате транспортной картой стоимость проезда составит 35 рублей на одну поездку и 25 рублей — на 100 и более поездок. В Набережных Челнах, согласно документу, цена проезда поднимется до 30 рублей. При оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок стоимость проезда составит 23 рубля.

Отметим, что документы устанавливают  предельные максимальные тарифы, и перевозчикам необязательно поднимать стоимость до указанной суммы.  

Напомним, ранее «Татар-информ» уже сообщал о планах повысить стоимость проезда в общественном транспорте республики.

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