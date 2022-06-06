В мэрии Челнов рассказали, что обращений по площадке для стритрейсеров к ним не поступало

Ряд СМИ сообщил о том, что после смертельной аварии во время уличных гонок в Набережных Челнах стритрейсеры обратились к мэру города Наилю Магдееву с просьбой организовать площадку для легальных гонок. Однако в мэрии сообщили корреспонденту «Татар-информа», что никаких не поступало.

«На данный момент обращений по вопросу организации стритрейсинг-трассы в нашем городе от челнинцев не поступало», – сообщили в пресс-службе мэрии Челнов.

Вместе с тем в мэрии напомнили, что к мэру Наилю Магдееву можно обратиться через интернет-приемную либо направить обращение по почте, а также передать нарочно в сектор по работе с обращениями граждан городского исполкома.

«Кроме того, по личным вопросам можно записаться на прием к мэру города или обратиться в личные сообщения через группу "ВКонтакте" – Администрация города Набережные Челны», – добавили в пресс-службе мэрии.