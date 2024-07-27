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В Мензелинске наградили волонтеров, поддерживающих бойцов СВО
В Мензелинске состоялось награждение волонтеров, которые помогают участникам специальной военной операции. Добровольцы получили заслуженные награды: медали и благодарственные письма. Церемония состоялась на базе молодежного центра «Ялкын».
Открывая мероприятие, представитель РО МОО «Союз десантников» по Татарстану Эдуард Ягафаров поблагодарил всех неравнодушных мензелинцев за сплоченность и единство.
«Такие встречи стали доброй традицией. При взгляде друг на друга понимаешь, что мы не одни. Нас много – тех, кто хочет творить добрые дела на благо своих родных и своей Родины», — сказал он.
Заместитель руководителя исполкома района Нэля Бикеева отметила, что появилась замечательная традиция говорить спасибо тем людям, которые бескорыстно оказывают поддержку нашим бойцам на СВО.
«Вся наша страна объединилась ради большой и важной цели. Вам огромные слова благодарности за ваш бесценный вклад и труд. Глядя на вас, ещё раз убеждаешься, что наша земля богата неравнодушными людьми», — отметила Нэля Бикеева.
За честное служению Отечеству, активную гражданскую позицию, большой вклад в реализацию общих целей и задач Воинского братства, активную работу по гуманитарному обеспечению боевых подразделений, выполняющих воинский долг в зоне СВО, медалью «За гуманитарный конвой» были награждены Андрей Касаткин, Виктор Петрунин, Рамиль Каримов.
Медалью «За содействие специальной военной операции» были отмечены Сария Билалова, Альфия Латыпова, Люзия Мардамшина, Ирек Кадыров, Гульфира Ишмуратова, Альмира Галиева. Медалью «Активный волонтер» — Полина Бабанова, Ирина Лебедева, Гулия Биктимерова.
За мужество и героизм при выполнении боевого долга погибшего земляка Романа Яковлева посмертно наградили орденом «Генерал армии Маргелов В.Ф.». Награда была вручена маме Валентине Петровне.
От командования войсковой части №29656 более 20 волонтеров получили благодарственные письма.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.
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